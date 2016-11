Frische Infos zum Add-on Road to Boruto

Am 03. Februar im kommenden Jahr wird das Add-on Road to Boruto zu Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 erscheinen. Heute wurden diesbezüglich frische Infos bestätigt.

So dürft ihr euch in der Erweiterung auf einen komplett überarbeiteten Story-Modus freuen. Dieser basiert auf "Boruto: Naruto the Movie" und birgt neue Abenteuer, neue Kämpfe und neue Events. Enden wird das Ganze mit dem ultimative Duell gegen Momoshiki.

Die Erweiterung bietet zudem Naruto 7. Hokage und Sasuke, der wandernde Shinobi, sowie eine neue geheime Kombinationstechnik für diese beiden Charaktere bestehend aus einer superschnellen Kombo-Attacke.



Zu guter Letzt wird durch ein großes Update, das zeitgleich zum Release der Erweiterung erscheint, der Zuschauermodus eingeführt. Der Zuschauermodus sowie ein verbesserter Endlos-Modus werden sowohl für das Add-on als auch das Hauptspiel verfügbar sein.