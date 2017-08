BigBen Interactive und Nacon haben auf der gamescom die überarbeitete Version des PS4-Controllers Revolution Pro vorgestellt und auf Basis des User-Feedbacks einige Veränderungen vorgenommen.

Immerhin, über 200.000 Exemplare des Nacon Revolution Pro gingen über die Ladentheke an ambitionierte PS4-Zocker. Das gab natürlich reichlich Feedback und so hat sich der Hersteller daran gesetzt, dem Controller eine Überarbeitung zu verpassen. Der Nacon Revolution Pro 2 soll nun im September für 129,99 Euro erscheinen - etwas teurer also als der Vorgänger, aber dafür nun auch mit voller PC-Unterstützung.

Am grundsätzlichen Design des Controllers wurde nichts verändert. Weiterhin verfügt der Revolution Pro 2 über asymmetrisch angeordnete Analogsticks und wird per Kabel an die Konsole angeschlossen. Der Revolution Pro ist als E-Sports-Controller gedacht, daher wurde zugunsten niedriger Latenz auf kabellose Anbindung verzichtet.

Neu ist vor allem die Möglichkeit, den Controller per Schalter an der Unterseite in den PC-Modus zu wechseln, sodass er nun nativ und mit allen Konfigurationsoptionen auch an einem Windows PC genutzt werden kann. Dafür sind die Makrotasten auf Wunsch von Sony weggefallen, um den Einsatz im E-Sports-Bereich nicht zu gefährden. Das D-Pad kann nun von acht auch auf vier Wege umgeschaltet werden. Der bisher proprietäre Anschluss des Kabels wurde durch einen Standard USB Type-C mit Rastfunktion ersetzt.

Die Konfigurationssoftware wurde komplett überarbeitet und soll nun deutlich schlanker, übersichtlicher und intuitiver daherkommen. Zudem gibt es die Software nun auch für MAC, zumindest in einer englischen Version. Weitere Sprachversionen sollen demnächst folgen.