Bigben Interactive und Nacon enthüllen den Third-Party-Controller heute in einer ganzen Reihe neuer Farben und Designs, die für Abwechslung beim Spielen sorgen sollen.

Der Nacon Revolution Pro Controller für die PlayStation 4 soll nicht mehr nur mit 46-Grad-Analogsticks und vollständiger Anpassbarkeit über eine zugehörige PC-Software überzeugen, sondern auch dem Auge schmeicheln.

Bigben Interactive und Nacon kündigen den Controller heute in einer ganzen Reihe neuer Farben und Designs an. Die sieben neuen Varianten werden im September 2017 veröffentlicht und erweitern damit Nacons Palette an offiziell von Sony Interactive Entertainment Europe (SIEE) Ltd. lizenzierten Profi-Controllern für die PlayStation 4. Mit dabei sind sowohl einfarbige Versionen als auch Varianten im Camouflage-Look.

Die Farb- und Design-Varianten des Revolution Pro Controllers erscheinen im September 2017 unter anderem in Deutschland, Österreich und der Schweiz unter der Marke Nacon.