Auch in Sachen Hardware gibt es auf der gamescom in Köln etliche Neunankündigungen. NACON und Plantronics wenden sich dabei beispielsweise an PS4-Gamer unter euch.

NACON und Plantronics haben in Köln einen neuen offiziell lizenzierten Controller sowie ein neues Headset mit einzigartigem Design für die PlayStation 4 vorgestellt.

Von NACON gibt es demnach den neuen Revolution Pro Controller 2 in der RIG Limited Edition. Dieser wurde von Grund auf für eSportler auf der PS4 entwickelt und soll sich nicht nur durch Komfort, sondern auch durch größtmögliche Leistung auszeichnen. Dabei wird das bekannte Design im matten Schwarz gegen ein Titan-Finish eingetauscht.

Die Eckdaten des neuen PS4-Controllers von NACON:

Kompatibel mit allen PS4-Systemen.

PS4/PC-Modi für Fortgeschrittene, mit deren Hilfe die Spieler ihre Profile per PC/MAC-Anwendung anpassen können: Tasten umbelegen / Empfindlichkeit und Auslenkung beider Sticks anpassen / Trigger-Empfindlichkeit anpassen / Einstellung des Steuerkreuzes auf 4 oder 8 Richtungen

Speicherung von vier Spielerprofilen im Speicher des Controllers.

Zwei innovative Analog-Sticks mit 46° Auslenkung.

PS-, SHARE-, OPTIONS-Tasten und Touchpad.

3,5 mm-Headset-Anschluss.

4 Shortcut-Tasten (M1, M2, M3, M4).

Zwei Fächer für bis zu 6 Zusatzgewichte – zum Ausbalancieren und für das richtige Spielgefühl.

3 Meter geflochtenes USB-Kabel (Typ C) mit sicherer Verbindung, das für Transport und Lagerung abnehmbar ist.

Zusammen mit Plantronics wurde außerdem das neue RIG 500 PRO Headset designt - offizielle PS4-Lizenzierung ebenfalls inklusive. Dieses soll eine erstklassige Klangqualität inklusive patentiertem Adapter, dem RIG Game-Audioregler, bieten. Dieser soll eine leichte Lautstärkeregelung ermöglichen.

Auch hier haben wir die Eckdaten für euch parat:

Premium 50mm-Lautsprecher für einen erweiterten Frequenzgang.

Leichter, einstellbarer Druckguss-Metallrahmen mit Kopfbügel.

NACON-Logo auf Lautsprechern, Kopfband und Rahmen.

RIG Game-Audioregler für kinderleichte Lautstärkeregelung und ein 3,5mm-Anschluss mit integrierter Lautstärkeregelung für den DUALSHOCK®4 Wireless Controller oder Revolution Pro Controller 2 (über den beigefügten Adapter).

Abnehmbares Auslegermikrofon mit Störgeräuschunterdrückung und Stummschaltung beim Hochklappen.

Abnehmbare Audiokabel für einfachen Transport oder Austausch.

Einrastende Ohrpolster aus Stoff für maximale Atmungsaktivität oder aus einem Mischmaterial, das Komfort mit Unterdrückung von Umgebungsgeräuschen kombiniert.

Isolierte Akustikkammern zum Reduzieren von Verzerrungen.

Der Revolution Pro Controller 2 in der RIG Limited Edition sowie das RIG 500 Pro NACON Limited Edition sind jeweils zum Preis von 129,99 Euro ab Oktober 2018 erhältlich.