NACON, bisher vorrangig durch seine Konsolen-Controller bekannt, kündigt nun ein Gaming-Setup bestehend aus Maus, Tastatur und Headset an.

Das Setup besteht aus der GM-500ES-Maus, der CL-750OM-Kompakt-Tastatur und dem GH-100ST-Headset. Die optische Maus GM-500ES ist auf beidhändige Bedienung ausgelegt und benötigt keinerlei Software für Anpassungen oder Einstellungen. Stattdessen bietet sie zahlreiche Optionen über ein Bedienfeld, das unter ihrem abnehmbaren Mauscover verborgen ist: Einstellungen für Lichteffekte, Links- oder Rechtshänder-Nutzung, Auflösung oder Wiederholrate.







Die komplett auf Wettbewerbe ausgelegte Maus ist mit roten/blauen OMRON-J-Schaltern und für optimale Gleitfähigkeit auch mit einem ungeflochtenen USB-Kabel ausgerüstet. Ebenfalls an Bord ist ein optischer PWM3310-Sensor (bis 6.400 DPI). Dank ihres beidhändigen Designs kann die neueste Schöpfung von NACON durch einfaches Austauschen der in drei Größen mitgelieferten Mauscover an die Vorlieben jedes Spielers angepasst werden. Sie soll im November für 49,99 Euro erscheinen.

Die Tastatur CL-750OM ist als Tenkeyless-Tastatur ohne Zahlenblock konzipiert. Zum Einsatz kommen optomechanische Schalter, die vom Tippverhalten her mechanischen Tasten in der blauen Ausführung ähneln. Der Anschlag wird jedoch über eine Lichtschranke statt herkömmlicher Metallkontakte erfasst. Die Leertaste der CL-750OM wurde zwecks besserer Reaktionsfähigkeit zweigeteilt. Mit dabei ist auch eine zweiteilige Handballenablage. Das Keyboard erscheint ebenfalls im November für 89,99 Euro.

Den Abschluss bildet das Headset GH-110ST, das für 29,99 Euro im November auf den Markt kommen soll. Das Headset verfügt über 40-mm-Treiber und wird via Klinkenkabel mit Y-Weiche und 2,5 m langem Kabel an PC, PS4, Xbox One und Mobilgeräten angeschlossen. Eine Inline-Bedienung regelt die Lautstärke und die Mikrofon-Stummschaltung.