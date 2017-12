Aus dem Hause Bandai Namco gab es anlässlich der Jump Festa in Japan zahlreiche neue Trailer und auch Ankündigungen. Bei einer davon handelte es sich um ein neues Action-Adventure. Wir verraten euch hier, was ihr von diesem erwarten dürft.

Bandai Namco hat mit My Hero Game Project ein neues Action-Adventure auf der Jump Festa in der Nähe von Tokio angekündigt. Der Titel soll demnach im kommenden Jahr 2018 auch den Plattformen PS4, Xbox One, Switch und PC (via Steam und weiteren Distributoren) erhältlich sein.

Der Titel wird in Zusammenarbeit mit VIZ Media Europa durch die BYKIN Studios entwickelt und basiert auf dem populären Manga und Anime "My Hero Academia". Fans der fernöstlichen Comics kommen damit voll und ganz auf ihre Kosten.

Im Spiel stehen Superhelden und Superschurken im Fokus während sie im Konflikt miteinander stehen und ihre Superkräfte nutzen, um diesen schlussendlich für sich zu entscheiden. Ihr bekommt die Möglichkeit, in Luft- und Bodenkämpfen sehenswerte Verwüstungen anzurichten und dabei auch die Spielumgebung zu eurem Vorteil zu nutzen.

"My Hero Academia" ist auch in Europa erfolgreich unterwegs. Jede der beiden Staffeln wurde bereits über 20 Millionen Mal auf den verschiedenen Video-on-Demand-Plattformen angesehen. Eine dritte Staffel wurde für das kommende Jahr 2018 angekündigt. Zusätzlich hatte der Manga, mit über einer Millionen verkauften Einheiten in Europa, einen der stärksten Releases aller Zeit.