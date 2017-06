MXGP3: The Official Motocross Videogame

Seit Ende Mai ist das Motorrad-Rennspiel MXGP3 am Start; nun hat Entwickler Milestone frische Inhalte nachgereicht.

Mit "Monster Energy SMX Riders Cup" steht ab sofort die nächste DLC-Erweiterung zum aktuellen Rennspiel MXGP3 zur Verfügung. Der Zusatzinhalt kann zum Preis von 4,99 Euro auf PC, PS4 und Xbox One bezogen werden.

Im DLC könnt ihr euch einer neuen Herausforderung stellen, die im Jahr 2016 zum ersten Mal überhaupt organisiert wurde. In einem exklusiven Wettstreit dürft ihr euch zwischen sechs der wichtigsten Hersteller der MXGP-Meisterschaft entscheiden: Honda, Suzuki, KTM, Husqvarna, Yamaha und Kawasaki. Zusammen mit dem Team eurer Wahl könnt ihr am Wettstreit in der Indoor-Arena von Gelsenkirchen teilnehmen.

Zudem könnt ihr euch für eine Rennmaschine der 250cc- oder der 450cc-Klasse sowie zwischen allen Viertaktmodellen entscheiden und euch im Superpole-Wettstreit messen. Wer die beste Zeit im Superpole fährt, darf sich für das letzte Rennen die Startposition aussuchen, bei welchem der Sieger des Monster Energy SMX Riders Cup entschieden wird.