Mutant Year Zero: Road to Eden

Mit Mutant Year Zero: Road to Eden entführt euch ein weiteres neues Spiel in ein postapokalyptisches Zeitalter. Allerdings handelt es sich dabei mal nicht um ein Survival-Actionspiel.

Funcom, das Unternehmen hinter Conan Exiles, hat zusammen mit Entwickler The Bearded Ladies Mutant Year Zero: Road to Eden offiziell angekündigt. Beim Titel handelt es sich um ein Taktik-Adventure mit postapokalyptischen Setting aus der Feder des Payday-Designers Ulf Andersson und dessen neuen Team. Diesem gehören auch ehemalige Entwickler an renommierten Titeln wie Hitman an. Der Release ist noch im Jahr 2018 für PC, PS4 und Xbox One geplant.

Der extreme Klimawandel, eine globale Wirtschaftskrise, eine tödliche Pandemie und in der Folge wachsende Spannungen zwischen alten und neuen Supermächten haben die Welt in ein chaotisches Brachland verwandelt. Zum ersten Mal seit 1945 wurden Nuklearwaffen eingesetzt und ein Großteil der Menschheit ist in der Spielwelt bereits vernichtet. Stattdessen wird diese nun von Mutanten bevölkert.

In diese Welt soll euch das Taktik-Adventure hineinziehen, ein eher ungewöhnlicher Genre-Mix, der laut Andersson tiefgründige Taktikkämpfe ala XCOM mit fesselnden Handlungen wie in Adventures kombinieren soll. Dabei erkundet ihr verlassene Städte ebenso wie extrem zugewachsene Wälder. Dabei setzt ihr auf ein Team aus Mutanten, die ihr gewinnbringend für euer Squad in Echtzeit-Stealth-Kämpfen einsetzen müsst.

Technisch setzt das Spiel auf die Unreal Engine 4. Einen ersten Trailer gibt es anbei, ein genaueres Release-Datum steht aber noch nicht fest.