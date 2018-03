Mit dem Optix MPG27C und Optix MPG27CQ präsentiert MSI die High-End-Modelle seiner neuen Curved Gaming Monitore in Full HD und QHD mit massig Gaming-Features.

Sowohl das 1080p-Full-HD-Modell Optix MPG27C als auch der Optix MPG27CQ mit 1440p-WQHD-Auflösung arbeiten mit 144-Hz-Technik bei 27 Zoll Bilddiagonale und verfügen über eine sRGB-Farbraumabdeckung von 115 Prozent. Beide Geräte bieten einen Curved-Radius von 1800R und sind damit ans natürliche Sichtfeld angepasst.

Höhenverstellbar, kipp- und drehbar finden die Monitore schnell und bequem die gewünschte Position – oder per Befestigungsmöglichkeit nach VESA-Standard auch Anschluss an der Wand- oder Tischhalterung.

Das Gaming-OSD lässt sich per App auch vom Windows-Desktop aus steuern und bietet praktische Gaming-Features wie ein in der Bildschirm-Hardware zuschaltbares Fadenkreuz für Shooter-Games (FPS Front Sight). Die programmierbare Mystic-Light-Beleuchtung auf der Rückseite der Curved Gaming Monitore sorgt für einen individuellen Look.

Einen weiteren einzigartigen Blickfang bietet die RGB-LED-Beleuchtung an der Front. Die fünf großen Leuchtsegmente können per SteelSeries GameSense-Funktion Informationen zum Spiel anzeigen. Ob Munitionsvorrat, Lebenspunkte, Charakterwerte, Kills oder Discord-Nachrichten – wichtige Ereignisse und Statusmitteilungen bleiben auf Wunsch unmittelbar im Blick, gesteuert über die SteelSeries Engine 3.

Der neuen MSI-Gaming-Monitore Optix MPG27C und Optix MPG27CQ sind im deutschsprachigen Raum ab sofort zu Preisen von 639 Euro beziehungsweise 739 Euro (unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer) bei ausgewählten Händlern erhältlich. Vom 15. März bis zum 15. Mai 2018 gibt es beim Kauf eines MSI Optix MPG27CQ oder Optix MPG27C Curved Gaming-Monitors ein SteelSeries QcK Prism Mauspad im Wert von 75 Euro kostenlos mit dazu.

Ein Gerät hat sich bereits in unsere Redaktion verirrt, der entsprechende Test folgt in den nächsten Tagen.