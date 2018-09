So gibt es Shadow of the Tomb Raider gratis!

Hardware-Hersteller MSI hat eine neue Aktion gestartet, in deren Rahmen ihr einen neuen Blockbuster gänzlich gratis abräumen könnt. Wir verraten euch, wie das Ganze funktioniert.

Ihr spielt ohnehin mit dem Gedanken, euch einen neuen Gaming-Monitor zulegen? Dann macht euch MSI nun die eigene Produktpalette an Curved-Gaming-Monitoren der Optix-Reihe etwas schmackhafter. Diese gibt es nun nämlich im Paket mit einem neuen Blockbuster!

Wer sich einen Curved-Gaming-Monitor der Optix-Reihen MPG oder MAG zulegt, der bekommt nun das Actionspiel Shadow of the Tomb Raider, welches in der kommenden Woche am 14. September 2018 offiziell erscheint, kostenlos dazu. Dabei könnt ihr unter anderem den entscheidenden Moment miterleben, der aus Lara Croft schlussendlich Tomb Raider macht.

Die MSI Gaming Monitor verfügen über eine exklusive Gaming-Ausstattung mit rahmenlosen Design, entsprechender Farbwiedergabe, weiten Blickwinkeln und 144 Hz Bildwiederholrate. Die Reaktionszeit fällt mit 1 ms sehr kurz aus. An der Aktion nehmen konkret folgende Modelle teil:

Optix MPG27CQ (27,0” WQHD)

Optix MPG27C (27,0” Full HD)

Optix MAG271CR (27,0” Full HD)

Optix MAG271C (27,0” Full HD)

Optix MAG27CQ (27,0” WQHD)

Optix MAG27C (27,0” Full HD)

Optix MAG241CR (23,6” Full HD)

Optix MAG241C (23,6” Full HD)

Optix MAG24C (23,6” Full HD)

Begünstigt werden alle Käufe im Zeitraum vom 07. September bis zum 30. November bei einem Händler in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Den entsprechenden Game-Key erhaltet ihr nach der anschließenden Registrierung des Monitors im MSI-Registrierungs-Center. Die ersten 500 Teilnehmer erhalten neben der Vollversion des Actionspiels außerdem den Season Pass oben drauf. Weitere Infos zur Aktion findet ihr hier auf der offiziellen Webseite von MSI.