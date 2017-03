Mit dem Trident 3 Arctic präsentiert MSI eine limitierte Sonderedition seines Mini-Gaming-PCs. Das kompakte 4,7‑Liter-Gehäuse des starken Gaming‑PCs erstrahlt in der Arctic-Version im eleganten Weiß.

Bereits mit dem iF Design Award ausgezeichnet, soll der Trident 3 mit seinen kompakten Abmessungen von nur 346 x 72 x 232 mm sowohl Konsolen als auch Desktop-PCs im Wohnzimmer Konkurrenz machen. War der Mini-PC bisher nur in Schwarz erhältlich, so gibt es mit dem Trident 3 Arctic nun auch eine weiße Variante.

Der Trident 3 Arctic ist mit mit dem neuesten Intel Core i7-Prozessor der siebten Generation, starker MSI GeForce GTX 1070 8G Grafikkarte, 16 GB DDR4 SO-DIMM (bis 32 GB max.) und schnellem PCI-Express-SSD-Systemlaufwerk ausgestattet. Hinzu kommen MSI-Motherboard, Silent-Storm-2-Kühlung und ein spezieller VR-Link an der Frontseite. Das Signal der Grafikkarte wird über diesen Port zur Vorderseite durchgeschleift, um den Anschluss der VR-Brille besonders einfach und bequem zu machen – zum Beispiel, wenn der PC im Hi-Fi-Rack steht. Die MSI One-Click-to-VR-Funktion sorgt zusätzlich für VR-Optimierung mit nur einem Mausklick.

Der MSI Trident 3 Arctic wird im deutschsprachigen Raum ab Ende April als Komplettsystem verfügbar sein. Die unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer liegt bei 1.799 Euro. Ausgewählte Händler liefern kostenlos einen XBox Controller mit dazu und von MSI gibt es ein AAA-Top-Game on-top (Download-Version).