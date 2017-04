MSI erweitert sein Grafikkarten Line-up um fünf neue GTX 1080 Ti-Modelle. Zum High-End-Modell der GAMING-Reihe mit Twin Frozr VI-Kühlung gesellen sich zwei Versionen mit Wasserkühlungen von Corsair und EK sowie zwei Varianten mit schwarz-weißer beziehungsweise schwarz-grüner Farbgebung für individuelle Casedesigns.

MSI präsentiert mit fünf GTX 1080 Ti Modellen seine neuen Grafikkarten auf Basis der aktuellsten NVIDIA GPU. Flaggschiff des neuen Line-ups ist die MSI GTX 1080 Ti GAMING X 11G. Die Karte wird mit Taktgeschwindigkeiten von 1.569 MHz beziehungsweise 1.683 MHz (Boost) im OC-Modus ausgeliefert und ist mit 352-bit angeschlossen. Das neue 10-phasige PCB-Design setzt auf Military Class IV Komponenten und zwei 8-Pin-Stromanschlüsse für optimale OC-Performance auch bei hohen Übertaktungsleistungen. Eine massive Backplate gibt der 1257 Gramm schweren High-End-Grafikkarte zusätzliche Stabilität. Gekühlt wird die MSI GTX 1080 Ti GAMING X 11G mit der Twin Frozr VI-Technologie.

Neben der GTX 1080 Ti GAMING X 11G bietet MSI auch vier Custom-Design-Modelle an. So setzt etwa die GTX 1080 Ti SEA HAWK X auf eine Flüssigkühlung aus der Corsair Hydro Serie und die GTX 1080 Ti SEA HAWK EK X auf einen Wasserblock von EK. Hinzu kommen die Varianten GTX 1080 Ti ARMOR 11G OC mit Torx Fan-Kühlung im schicken schwarz-weiß und die GTX 1080 Ti AERO 11G OC mit Radiallüftung in stylishem schwarz-grün, die sich unter anderem für individuelle Casemods anbieten.

Die neuen Grafikkarten sind ab Mitte April im Fachhandel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlungen des Hersteller liegen bei 919 € für die GTX 1080 Ti SEA HAWK X, 829 € für die GTX 1080 TI GAMING X 11G, 809 € für die GTX 1080 Ti ARMOR 11G OC und 799 € für die GTX 1080 Ti AERO 11G OC. Den Preis für die GTX 1080 Ti SEA HAWK EK gibt der Hersteller zu einem späteren Zeitpunkt bekannt.