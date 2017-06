Auf der Computex in Taipei konnten wir bereits einen ersten Blick auf die neue Grafikkarte erhaschen, nun wurde mit der GTX 1080 Ti LIGHTNING Z das neueste Modell der Ligthning-Serie offiziell angekündigt.

Die GTX 1080 Ti LIGHTNING Z verfügt über 11 GB GDDR5X-Grafikkartenspeicher, der mit 352-bit angeschlossen ist und Taktraten von 11.120 MHz im Lightning Modus und 11.016 MHz im Silent Modus liefert.

Für die Kühlung sorgt die überarbeitete TRI-FROZR-Kühlung. Zum Einsatz kommen zwei zehn Zentimeter und ein neun Zentimeter TORX 2.0 Lüfter, welche die Vorteile von traditionellen und Dispersions-Lüfterblättern kombinieren und einen kräftigen Luftstrom bei geringer Lautstärke liefern sollen. Zwei acht Millimeter starke SuperPipes und vier weitere Heat Pipes transportieren die Hitze innerhalb eines geschlossenen Systems schnell zu den Lamellen und ermöglichen damit eine Wärmeabfuhrleistung von bis zu 700 Watt. Der exklusive MOSFET Heat Sink soll für mehr Stabilität und verbesserte Kühlung von PWM und Grafikspeicher sorgen.

Das neue 10-Layer-PCB Design nutzt 14 GPU-Phasen und drei Memory-Phasen. Dadurch soll eine optimale Leistungsentfaltung selbst unter extremer Last sichergestellt werden. Mit drei 8-Pin-Anschlüssen kann die High-End-Grafikkarte mit bis zu 750 Watt versorgt werden.

Das zusätzliche LN2-BIOS der GTX 1080 Ti LIGHTNING Z bietet Overclockern mehr Möglichkeiten, ohne dass Hardware-Modifikationen erforderlich werden. Zudem bietet das MSI OC-Kit eine komplette Kontrolle über die Grafikkarte. So lassen sich mit V-Check die Spannungswerte an GPU, Speicher und PLL akkurat messen. Quadruple Overvoltage ermöglicht zudem die einfache Erhöhung der jeweiligen Spannungswerte, um mehr Spielraum beim Übertakten zu bieten. Über einen multiplen Temperaturmonitor werden in Echtzeit alle Temperaturen kontrolliert.

Die GTX 1080 Ti LIGHTNING Z ist ab Juli im Fachhandel verfügbar. Die unverbindliche Preisempfehlung gibt der Hersteller zu einem späteren Zeitpunkt bekannt.