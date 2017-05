MSI stellt auf der Computex in Taiwan erstmals eine neue Reihe von Gaming-PCs mit dem Namen Infinite A vor. Die Reihe soll mit einem Preis ab 1.399 Euro eine breite Gruppe von Gamern ansprechen.

Hinsichtlich der Ausstattung setzt MSI auf Intel Core i5 und i7 Prozessoren der aktuellen Kay-Lake-Generation. Für die Grafik kommen GeForce GTX 1060 und 1070 mit TWIN FROZR Kühlung zum Einsatz. Eine vertikale Montage der Karten in Verbindung mit verstärkten PCIe-Slots des Mainboards soll dafür sorgen, dass es bei etwaigen Transporten, beispielsweise zu einer LAN-Party, nicht zu Beschädigungen kommt. Für niedrige Betriebstemperaturen soll die Silent Storm 3 Kühlung sorgen. Dabei sind die Komponenten in separaten Zonen mit jeweils optimierten Luftwegen untergebracht.

Sofort ins Auge fällt das besondere Design und die beleuchtete Grafik elektronischer Schaltkreise auf der Front des Gaming-PCs – symbolisch für die perfekte Verknüpfung von PC-Technik und Gaming-Erlebnis. Die Farbgebung der RGB-Beleuchtung lässt sich über die MSI »Mystic Light« App an die eigenen Wünsche anpassen. Im Lieferumfang findet sich eine zusätzliche Seitenabdeckung mit transparentem Fenster aus gehärtetem Glas, das auf Wunsch den Einblick auf die leistungsstarke Hardware des Infinite A freigibt.

Für VR-Fans ist der Infinite A erneut mit einem VR-Link an der Front ausgestattet. Das Signal der Grafikkarte wird hierhin durchgeschleift, um einen einfachen Anschluss der VR-HArdware zu ermöglichen. Mit einer One-Click-VR-Funktion kann zudem die Leistung des Infinite A per Knopfdruck für VR-Anwendungen optimiert werden. Ein leichter Zugang zu allen Komponenten soll zudem für einfache Aufrüstbarleit sorgen, falls die Hardware dann doch mal in die Jahre kommt.

Zu sehen ist der Infinite A derzeit bei MSI auf der COMPUTEX 2017 vom 30. Mai bis 3. Juni 2017 in Taipeh/Taiwan. MSI ist auf der Messe im vierten Stock der Taipei World Trade Center Nangang Exhibition Hall am Stand L0617 zu finden. Der Verkauf wird im deutschsprachigen Raum im Juli starten.

Infinite A Spezifikationen