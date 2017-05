MSI hat auf der Computex 2017 in Taipeh weitere Ankündigungen für Gamer getätigt. So kündigte man nun auch neue Gaming-Motherboards mit X299-Chipsatz offiziell an.

Insgesamt wird MSI vier neue Gaming-Boards mit Intels neuestem High-End-Chipsatz auf den Markt bringen. Die vorgestellten Modelle werden zu allen kommenden Skylake-X- und Kabylake-X-CPUs (i3, i5, i7 und i9) kompatibel sein. Für Modder und Maker stellt MSI dabei auch 3D-Druckfiles für Custom-Heatsink-Abdeckungen und passende Schrauben zur Befestigung der X-Mount-Eigendesigns bereit.

Das MSI X299 GAMING M7 ACK wird über ein leistungsfähiges 10-Phasen-PWM-Design auf Basis der MSI DigitALL-Power-Architektur verfügen. Neben der Performance stehen dabei auch jede Menge MSI-typischer Features wie etwa die neue integrierte SSD-Kühllösung M.2-Shield-Frozr im Fokus. Die beiden M.2-Shield-Kühlkörper sind dabei mit dem großen PCH-Kühlkörper des Motherboards verbunden und erhöhen so die verfügbare Kühlleistung. Bei leistungsfähigen PCIe-basierten SSDs soll so eine temperaturgesteuerte Leistungsdrosselung verhindert werden.

Dem X299 GAMING PRO CARBON AC liegen drei verschiedene Heatsink-Abdeckungen in Kupfer-, Silber- oder Gold-Design bei; auch hier stellt MSI 3D-Daten zum Selbstdruck von Kühlerabdeckungen bereit. Ähnlich wie das MSI X299 GAMING M7 ACK verfügt auch das X99 GAMING PRO CARBON AC über ein 10-Phasen-PWM-Design und zwei M.2-Shield-Slots für schnelle SSDs.

Das MSI X299 TOMAHAWK orientiert sich am martialischen Look von Kampfpanzern, die Kühlkörper sind in Edelstahl ausgeführt. Einzigartig in diesem Preissegment soll vor allem die Ergänzung des patentierten MSI-SSD-Kühldesigns M.2 Shield FROZR sein. Es verringert die Durchschnittstemperatur von M.2-SSDs und erhöht so die Lebensdauer; außerdem verhindert die Technik eine SSD-Leistungsdrosselung durch zu hohe Temperaturen. MSIs exklusive VR-Boost- und VR-Ready-Technologie erlaubt darüber hinaus das Umschalten auf VR-Betrieb per Knopfdruck und optimiert gleichzeitig die PC-Einstellungen.

Zu guter letzt richtet sich das MSI X299 SLI PLUS vor allem an Systemintegratoren und Business-Anwender. Das Motherboard ist auf Effizienz und Stabilität ausgelegt und mit Premium Dual Intel LAN ausgestattet. Die Funktion optimiert die Datenübertragung durch Reduzierung des CPU Overheads und erreicht einen außergewöhnlich hohen TCP- und UDP-Durchsatz.

Preise und Verfügbarkeit der neuen X299-Motherboards werden von MSI zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.