Die Computex 2017 in Taipeh ist nach der CeBIT die zweitgrößte IT-Messe der Welt. Die Messe öffnet in diesem Jahr vom 30. Mai bis zum 3. Juni ihre Pforten – hat für MSI aber bereits mit einer erfreulichen Nachricht Ihre Schatten vorausgeworfen: Im Rahmen der Best Choice Awards wurden gleich drei MSI-Gaming-Produkte mit einer der Auszeichnungen prämiert. Unter mehr als 300 Preiskandidaten konnte das MSI Gaming-Notebook GT83VR Titan SLI mit dem »Best Choice Golden Award« in der »Gaming und VR«-Kategorie den Hauptpreis erringen.

Der MSI VR ONE Rucksack-PC präsentiert sich als VR-Lösung ohne Kabelgewirr und wurde dafür mit dem ebenso »Best Design Award« ausgezeichnet. In der Kategorie »Computer & System« setzte sich der Vortex G25VR Mini-Gaming-PC mit einem »Best Choice Award« an die Spitze. Die Neuheiten von MSI sind auf der Messe im vierten Stock der Taipei World Trade Center Nangang Exhibition Hall am Stand L0617 zu sehen.