MSI fördert aufstrebende Gaming Teams mit einem Sponsoring-Programm unter dem Motto "Join the Dragon". Die Bewerbungsphase läuft bis zum 17. Mai.

Aufstrebende Gaming Teams aufgepasst: Unter dem Label "Join the Dragon" sucht MSI talentierte Amateur-Gamer. MSI bietet ihnen Unterstützung an, damit sie ihr Können in eSports-Turnieren optimal entwickeln können. MSI will engagierten Teams helfen, im eSport zu wachsen und Bekanntheit zu gewinnen.

Um die Skills voll ausspielen zu können, stellt MSI exklusive Peripherie-Hardware zur Verfügung und stattet die Teams mit einem eigenen professionellen Team-Trikot aus. Die Teams sollen dabei von der starken Position von MSI im Gaming-Business profitieren. Die Erfolge der Teams werden über die MSI-Kanäle ebenso geteilt wie die erfolgreichen Teams gemeinsam mit MSI auf Veranstaltungen präsent sein werden.

Die Auswahl der Teams läuft über ein Bewerbungsformular auf der MSI-Homepage unter https://de.msi.com/Landing/jointhedragon. Die Bewerbungsphase läuft bis zum 17. Mai, dann wertet MSI die die Anmeldungen aus und bestimmt weltweit 25 Teams, die zukünftig mit MSI als Partner das Drachenlogo tragen können.