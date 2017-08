MSI präsentiert mit dem X399 GAMING PRO CARBON AC das neue Flaggschiff seines AMD-Lineups. Das Board ist für den neuen AMD Ryzen Threadripper-Prozessor ausgelegt. Ergänzend launcht MSI zwei weitere AMD-Boards: das X370 GAMING M7 ACK und das B350 TOMAHAWK PLUS.

Das X399 GAMING PRO CARBON AC ist das neue Flaggschiff des AMD-Portfolios. Es setzt auf einen TR4 CPU-Sockel und unterstützt damit die neuen AMD Ryzen Threadripper Prozessoren, die über bis zu 16 Kerne verfügen und bis zu 32 Threads liefern. Das X399 GAMING PRO CARBON AC ist mit einem 13-phasigen (10+3) DrMOS Power-Design ausgestattet. Das soll nicht nur ein besseres Overclocking ermöglichen, sondern mit Chipset- und PMW-Kühlung auch die Temperaturen im Griff halten.

Zu den zahlreichen weiteren technischen Features zählen unter anderem vier PCI-E Slots, die ein Multi-GPU-Setup ermöglichen. Unterstützt werden 4-way SLI und 4-way CrossFire. Dank Triple Turbo M.2 lassen sich drei M.2 SSDs anschließen, die dank M.2 Shield v2-Technologie kühl gehalten werden sollen.

Weitere Features: Audio Boost 4 mit Nahimic 2+ für klaren Sound, DDR4 Boost mit Steel Armor für eine optimale Arbeitsspeicher-Performance, Mystic Light RGB LEDs und ein LED Rainbow Strip für eine individuellen Beleuchtung in 16,8 Millionen Farben. Außerdem bieten die beiliegenden Wechsel-Cover weiteren Raum zur flexiblen Gestaltung des Mainboard-Designs.

Das X370 GAMING M7 ACK aus der Enthusiast GAMING-Serie will mit vielen technischen Features wie der neuen M.2 Shield FROZR-Technologie, Killer DoubleShot Pro und Audio Boost 4 Pro punkten. Das B350 TOMAHAWK PLUS soll optimale Gaming-Performance in die Mainboard-Mittelklasse bringen und reichlich Overclocking-Features bieten.

Die neuen AMD-Mainboards von MSI sind ab Mitte August im Fachhandel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers liegt inklusive Mehrwertsteuer bei 399 € für das X399 GAMING PRO CARBON AC. Die Preise für das X370 GAMING M7 ACK und das B350 TOMAHAWK PLUS werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.