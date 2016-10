Spiel steckt euch in die Rolle des Bodyguards von "Ronald Rump"

Während der US-Wahlkampf in die heiße Phase geht, nutzt Game Developer X die mediale Aufmerksamkeit und bringt ein Ragdoll-Physikspiel, dass an Präsidentschaftskandidaten Donald Trump angelehnt ist.

In Mr. President schlüpft ihr in die Rolle eines Bodyguards, der den fiktiven Präsidentschaftskandidaten "Ronald Rump" vor über fünfzig Anschlägen beswahren muss. Rump erinnert nicht nur durch seinen Namen an Kandidaten Donald Trump, sondern trägt eine ähnliche, blonde Frisur wie er. Eure Aufgabe ist es, euch vor eine Kugel zu schmeißen, die den Kandidaten umbringen soll. Eine weitere Besonderheit ist dabei die Steuerung: der Bodyguard lässt sich nur schwer steuern, dazu gelten für ihn die Gesetzte der Physik nur bedingt.

Wer mehr über den Titel erfahren möchte, findet direkt unter dieser News den neusten Trailer zum Titel. Mr. President gibt es auf Steam für 4,79 Euro, die Benutzerreviews sind aktuell größtenteils positiv.