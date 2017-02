In einem Gespräch hat Ed Boon erklärt, wie die Fatalities aus Mortal Kombat entstanden sind. So diente eine Mechanik aus Street Fighter II als Inspiration.

Ed Boon hat in einem Interview erklärt, wie die Fatalities aus Mortal Kombat erfunden worden sind. "Ich habe sehr viel Street Fighter II gespielt und eine Sache, die mich tierisch aufgeregt und die ich gleichermaßen geliebt habe, war die Möglichkeit, den Gegner während des Kampfes für kurze Zeit unbeweglich zu machen", erklärt er. Für Mortal Kombat setzte Boon diese Mechanik an das Ende und so entstand das wohlbekannte "Finish Him!".

Durch die Möglichkeit dem Feind nach einem Sieg noch einen letzten Schlag zu verpassen wurden die Gedanken dann weitergesponnen. So fragte sich das Entwicklerteam: "Was wäre, wenn man am Ende etwas ganz Spezielles machen kann?". Schließlich entstanden dann die Fatalities, welche an übertriebene Szenen aus Martial-Arts-Filmen angelehnt sind.