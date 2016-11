Die Franchise Mortal Kombat hat nicht nur viele Videospiele hervorgebracht, auch auf der Leinwand spielte diese bereits eine Rolle. Nun kehrt die Kampfspiel-Marke auch in Form eines neuen Films zurück.

Wie nun bekannt wurde, soll bei der Umsetzung der neuen Verfilmung Simon McQuoid als Regisseur helfen. Das geht aus einem Bericht von Variety hervor.

McQuoid ist vor allen Dingen im Werbebereich sehr aktiv gewesen und hat unter anderem Arbeiten für Duracell, Logitech, Samsung und Netflix umgesetzt. Für Gamer ist er vielleicht eher für seine Live-Action-Arbeiten für die PlayStation sowie die Xbox bekannt. Als Regisseur war er für die Werbung "Michael" der PS3 zuständig, in der Charaktere wie Nathan Drake, Kratos und Solid Snake nebem dem namensgebenden, heroischen Charakter Michael auftraten. In Bezug auf die Xbox schuf er den Werbespot "Enemy Weapon" zu Halo 3.

Warner Bros. und New Line Cinema versuchen schon länger, der Franchise im Filmbereich neues Leben einzuhauchen. Früher war Kevin Tancharoen ("Mortal Kombat: Legacy") dem Projekt zugewiesen, doch dieser verließ es bereits 2013 wieder. In 2015 wurde dann James Wan ("SAW", "Insidious") als Producer gewonnen, Dave Callaham ("The Expendables") soll als Writer fungieren.