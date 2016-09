Ed Boon hat einen Patch für Mortal Kombat X angekündigt, der am Balancing des hyperbrutalen Beat-'em-ups schrauben wird. Außerdem wird er in einem Stream genauer vorgestellt.

Passend zum Release der PC-Version von der erweiterten Version von Mortal Kombat XL in der kommenden Woche, wird es umfangreichen Balancing-Patch geben. Dieser wird sich auf verschiedene Charaktere auswirken und soll das Spiel fairer gestalten. Kopf der Serie, Ed Boon, hat auf Twitter einen Stream angekündigt, in dem die Neuerungen des Updates vorgestellt werden sollen.

MKXL players! Excited to tell you MKXL balance patch comes out Oct 4. Watch our Kombat Kast Monday Oct 3 for a detailed run down !! pic.twitter.com/0BXNzrpr0Z