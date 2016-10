Mordheim: City of the Damned

Bereits im November des vergangenen Jahres erschien Mordheim: City of the Damned für den PC; nun kommen auch Konsolen-Inhaber in den Genuss des Titels.

In einer Pressemeldung hat Focus Home Interactive heute die PS4- sowie die Xbox-One-Umsetzung des Titels angekündigt. Diese wird sogar noch im Laufe des aktuellen Monats Okobter zu haben sein.

Das aut taktische Gameplay setzende Mordheim: City of the Damned wird ab dem 18. Oktober für die beiden aktuellen Heimkonsolen zu haben sein. Der rundenbasierte Titel ist eine Videospiel-Adaption der Kult-Klassikers von Games Workshop. Dabei werden taktische Inhalte auch mit RPG-Elementen verbunden.

Enthalten sind auf Konsolen alle Kampagnen-Inhalte aller vier Warbands: Human Mercenaries, Sisters of Sigmar, Skaven of Clan Eshin und Cult of the Possessed. Auch ein Online-Multiplayer ist enthalten.