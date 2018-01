Ab dem 26. Januar 2018 wird Monster Hunter World weltweit gleichzeitig für PS4 und Xbox One erhältlich sein. Im Vorfeld wird es aber noch einmal eine Möglichkeit dafür geben, dass ihr euch selbst ein Bild vom Titel macht.

Nach bereits zwei Beta-Testphasen von Monster Hunter World hat Capcom in einem Livestream in Japan anlässlich der nahenden Veröffentlichung des Spiels nun eine weitere Beta angekündigt. Diese soll natürlich noch im Vorfeld des Release der Vollversion am 26. Januar 2018 stattfinden, so dass ihr euch noch einmal selbst ein Bild machen könnt, ob ihr zuschlagen wollt oder nicht.

Der Haken: Die dritte Beta zum Spiel wird ausschließlich auf der PS4 stattfinde; Xbox-Gamer schauen also ebenso in die Röhre, wie PC-Zocker, die ja auch länger auf die Vollversion warten müssen. Auf der Sony-Heimkonsole jedenfalls wird die Beta in Europa am 19. Januar starten und dann bis zum 22. Januar andauern. Zusätzlich zu den bereits in den vorherigen Betas spielbaren Kämpfen gegen den Großjagras, Anjanath und Barroth könnt ihr in der dritten Beta nun auch den ikonischen Nergigante jagen.

Nach dem Release der Vollversion soll es laut Capcom indes regelmäßige Inhaltsaktualisierungen und kostenlose Updates geben. Das erste Update ist noch für das Frühjahr 2018 eingeplant und wird das Spiel um Dämonjho bereichern. Dabei handelt es sich um ein aggressives Monster, das eine neue Herausforderung für erfahrene Kämpfer darstellen soll.

Zu guter letzt gibt es auch noch einen neuen Trailer, der die Drachenältesten zeigt, welche in Monster Hunter World ihr Comeback feiern werden. Den Videoclip könnt ihr euch anbei ansehen.