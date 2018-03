Erstmals wurde mit Monster Hunter World in diesem Jahr ein Teil der erfolgreichen Actionreihe weltweit gleichzeitig veröffentlicht - und das scheint sich für Capcom auszuzahlen. Das Spiel hat nun nämlich einen weiteren starken Meilenstein erreicht.

Capcom wird sich stark über den bisherigen Erfolg von Monster Hunter World freuen, denn der Titel entpuppt sich für das Unternehmen als echter Blockbuster und Verkaufsschlager, der eine Bestmarke nach der anderen purzeln lässt. Jetzt ist wieder eine krasse firmeninterne Marke gefallen.

So hat Capcom nun offiziell bestätigt, dass Monster Hunter World mittlerweile mehr als 7,5 Millionen Mal weltweit ausgeliefert wurde. Damit ist der Titel gleichzeitig zum sich am besten verkaufenden Titel in der Unternehmensgeschichte von Capcom avanciert. Die Zahl drückt dabei die an Händler ausgelieferten Retail-Fassungen sowie die digitalen Verkäufe via PS Store und Xbox Live gleichermaßen aus.

Monster Hunter World lässt firmenintern damit den bisherigen Spitzenreiter Resident Evil 5 hinter sich. Der Titel der bekannten Horrormarke war 2009 erschienen und wurde 7,3 Millionen Mal ausgeliefert. Und ein Ende der Fahnenstange ist längst nicht in Sicht, denn im Herbst 2018 wird es auch noch eine PC-Umsetzung geben, die für weitere Verkäufe sorgen dürfte. Zuletzt bot sich gar ein Entwicklerstudio an, sich einer Switch-Version von Monster Hunter World anzunehmen, doch eine solche wurde bis dato nicht angekündigt.