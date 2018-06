Das für PC, PS4 und Xbox One veröffentlichte Monster Hunter World entpuppte sich für Capcom als Erfolg. Dennoch müssen Switch-Inhaber stark sein, denn eine solche Portierung scheint nun endgültig vom Tisch zu sein.

Bereits vor einiger Zeit hatte Capcom ja betont, dass eine Switch-Umsetzung von Monster Hunter World aufgrund der unterschiedlichen Gegebenheiten im Vergleich zu den anderen Plattformen eher schwierig ist. Wenig später bot sich Entwickler Iron Galaxy an, um Monster Hunter World für die Switch zu portieren. Allein dazu kommen wird es aber allem Anschein nach nun endgültig nicht mehr.

Wer noch einen Restfunken Hoffnung hatte, dass Capcom die Herausforderung doch noch annimmt, der muss diesen nun wohl begraben. Im Rahmen eines Meetings mit Anteilseignern bestätigte das Unternehmen nun schlicht: "Monster Hunter World kann auf der Switch nicht umgesetzt werden."

Im Gegensatz zu früheren Zitaten rund um das Thema klingt die neue Aussage nun schon deutlich mehr danach, als dass man diesbezüglich eine abschließende Entscheidung getroffen hat. Der Titel wird seinen Weg damit wohl nicht mehr auf die Switch finden und PC, PS4 und Xbox One vorbehalten bleiben. Unter anderem sollen die technischen Gegebenheiten dafür verantwortlich sein.

Wer das Franchise auf der Switch genießen möchte, der muss sich also anderweitig umsehen. So ist bereits eine entsprechende Portierung von Monster Hunter XX für die Switch in Arbeit, welche Ende August 2018 als Monster Hunter Generations Ultimate erscheinen wird.