Studio bietet sich für Switch-Version an

Monster Hunter World ist bislang lediglich auf PS4 und Xbox One erfolgreich unterwegs, Switch-Spieler schauen aber in die Röhre. Ein Entwicklerstudio will das aber ändern - und macht Capcom einen Vorschlag.

Für PS4 und Xbox One bereits erhältlich, erscheint Monster Hunter World im Herbst dieses Jahres auch noch für den PC. Nur eine Version für die Switch von Nintendo, die ist offiziell nicht eingeplant. Da sorgt ein Vorschlag von Adam Boyes im Netz für Aufsehen.

Boyes ist CEO des Entwicklerstudios Iron Galaxy und ist offensichtlich nicht ganz so einverstanden damit, dass Capcom den erfolgreichen Titel Switch-Spielern vorenthalten möchte. Zwar hat auch er bereits realisiert, dass eine Umsetzung des Titels für die Hybrid-Konsole durchaus eine Herausforderung wäre, aber dieser will er sich mit Iron Galaxy offenbar auch stellen.

Und deshalb hat er Capcom kurzerhand via Twitter vorgeschlagen, doch Iron Galaxy damit zu beauftragen, sich einer Switch-Portierung von Monster Hunter World anzunehmen. Wie Capcom darüber denkt, ist bis dato nicht überliefert, und die Chance, dass man sich auf einen Twitter-Vorschlag einlässt, mag gering erscheinen. Dennoch wird interessant zu sehen sein, ob sich in Sachen Switch-Fassung trotz der technischen Hindernisse vielleicht doch noch einmal etwas tut.