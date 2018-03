Um die Devil May Cry HD Collection zu feiern, verteilt Capcom an Monster-Hunter-World-Spieler ein ganz besonderes Kostüm.

Ab heute ist die Devil May Cry HD Collection für PlayStation 4, Xbox One und PC im Handel sowie digital erhältlich. Die Sammlung umfasst die ersten drei Hauptspiele Devil May Cry, Devil May Cry 2 und die Special Edition zu Devil May Cry 3: Dante’s Awakening. Aus diesem Grund stattet Dante Monster Hunter World einen Besuch ab. Besser gesagt, könnt ihr in seiner Gestalt auf Monsterjagd gehen. Dabei hat er sogar seine Eigene Waffe im Gepäck.

2001 hat das erste Devil May Cry rund um den ikonischen Helden Dante – halb Mensch, halb Dämon – das Action-Genre maßgeblich beeinflusst. Devil May Cry 2 erschien 2003 und drehte sich erneut um Dante - in diesem Spiel schloss sich ihm auch die teuflische und extrem agile Lucia an. Die Devil May Cry 3: Dante's Awakening Special Edition ist die ultimative Edition des dritten Hauptteils der Reihe und bietet eine Reihe von Verbesserungen und Aufwertungen. So machen sich Spieler etwa als Dantes Zwillingsbruder Vergil auf die Dämonenjagd, oder probieren den Bloody Palace- oder Turbo-Modus aus.

Weitere Details zur Devil-May-Cry-Kollaboration in Monster Hunter World werden in Kürze veröffentlicht.