Bislang war das neue Monster Hunter World ja schlicht für Anfang 2018 datiert gewesen. Anlässlich der TGS 2017 in Japan machte nun Capcom Nägel mit Köpfen was Release-Datum und verschiedene Editionen betrifft.

Capcom hat anlässlich des Beginns der Tokyo Game Show 2017 in Japan das Release-Datum von Monster Hunter World offiziell bekannt gegeben. Demnach wird der neueste Teil der Spielereihe für PS4 und Xbox One weltweit ab dem 26. Januar 2018 erhältlich sein. In die Röhre werden zunächst lediglich PC-Spieler schauen, denn diese müssen mit einer späteren Veröffentlichung vorlieb nehmen; ein konkretes Datum nannte man insoweit nicht.

Passend zur Ankündigung veröffentlichte Capcom auch einen neuen Trailer, der verschiedene neue Monster (u.a. Nergigante) sowie Astera, die Basis der Forschungskommission zur Erkundung der Neuen Welt, zeigt. Das Video könnt ihr euch im Anschluss an diese Meldung ansehen.

Eine weitere Ankündigung betrifft Vorbesteller-Boni und Editionen. Wer sich den Titel für PS4 und Xbox One vorab sichert, der erzählt das "Ursprungs-Rüstungs-Set" sowie den "Talisman der Fünften" als Ingame-Items. Weitere Boni sind stärkere Verteidigungs- und Angriffs-Boosts sowie ein hilfreicher Sammel-Skill. Die Boni können sich je nach Händler unterscheiden. Die beiden erstgenannten Boni werden zu einem späteren Zeitpunkt wohl auch separat erhältlich sein.

Neben der Standard-Edition wird es auch eine umfangreiche Colletor's Edition geben, die neben einer physischen Kopie des Spiels einen Gutschein für das Deluxe Kit (enthält die Samurai-Set-Skin, drei Gesten, zwei Sticker-Sets sowie eine zusätzliche Gesichtsbemalung und Frisur für den Hunter), sowie ein Artbook, eine hochqualitative Monster-Statue und eine Soundtrack-CD enthält. Alles zusammen wird in einer hochwerigen Sammlerverpackung dargeboten. In den kommenden Wochen gibt Capcom bekannt, bei welchen Händlern die Collector’s Edition erhältlich sein wird.

Noch mehr geile Spiele: Top 10: Best of Gamescom

Die zudem neu angekündigte Digtal Deluxe Edition enthält das digitale Spiel sowie zusätzliche Optionen zur Ingame-Charaktegestaltung: die Samurai-Set-Skin, drei Gesten, zwei Sticker-Sets sowie eine zusätzliche Gesichtsbemalung und Frisur für den Hunter. Die PS4-Version der Digital Deluxe Edition enthält zudem 14 PSN-Avatare. Teilnehmende Händler werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben.

Zu guter Letzt hatte Sony auch noch eine Überraschung für alle Monster-Hunter-Fans. Noch vor Release soll eine PlayStation 4 Pro im Rathalos-Design erscheinen. Mit passendem PS4-Controller in rot. Bisher ist diese aber nur für Japan bestätigt. Ob es die Konsole auch in den Westen schafft, dazu haben sich Capcom und Sony noch nicht geäußert.