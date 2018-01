Quest zu Horizon: Zero Dawn nur für kurze Zeit spielbar!

Die exklusive Quest für die PS4-Version von Monster Hunter World ist nur für kurze Zeit spielbar. Als Belohnung erhaltet ihr Gegenstände aus dem Titel Horizon: Zero Dawn.

Zur Veröffentlichung von Monster Hunter World für die PlayStation 4 ist bereits ab sofort die erste von zwei exklusiven Quests in Anlehnung an Horizon: Zero Dawn verfügbar. Als Belohnung winkt euch eine spezielle Rüstung der Heldin Aloy für euren Palico-Begleiter.

Im Blog von Capcom wird mitgeteilt, dass Spieler bis zum 08. Februar 2018 um 23.59 Uhr Zeit haben, die Quest namens "Lessons of the Wild" zu absolvieren. In der speziellen Mission müsst ihr acht Barnos jagen, um schließlich eure Belohnung zu erhalten. Voraussetzung für die Aufgabe ist der Jägerrang 6 oder höher.

Die zweite Quest folgt am 28. Februar und wird bis zum 05. März verfügbar sein. Genauere Details zum Missionsablauf gibt es zwar noch nicht, aber als Belohnung bekommt ihr die Möglichkeit den Bogen von Aloy herzustellen.

Monster Hunter World ist seit dem 26. Januar 2018 für Xbox One und PlayStation 4 erhältlich. Eine PC-Version befindet sich in Entwicklung, soll aber nicht vor Herbst 2018 erscheinen.