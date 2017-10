Zur Paris Games Week brachte Capcom gleich zwei neue Ankündigungen mit, über die sich vor allem PlayStation-4-Zocker freuen dürften.

Vor der Veröffentlichung von Monster Hunter World am 26. Januar 2018 ist eine offene Betaphase für Mitglieder von PlayStation Plus fest eingeplant. Die Beta wird am 09. Dezember ihre Pforten öffnen und euch für drei Tage bis zum 12. Dezember die Möglichkeit geben, das Rollenspiel ausführlich ausprobieren zu können.

Außerdem gab Capcom bekannt, dass ihr Monster Hunter World auf der PlayStation 4 mit Aloy, der Heldin aus dem diesjährigen PS4-Exklusivtitel Horizon: Zero Dawn, spielen werden könnt. Zudem kann eine Palico-Rüstung eurem tierischen Begleiter das Aussehen einer Maschine aus dem PS4-RPG verleihen.