Seit dem gestrigen 09. August ist Monster Hunter World endlich auch für den PC zu haben. Capcom dürfte nach den Erfolgen auf Konsolen sicherlich hohe Erwartungen gehabt haben, doch dass der Titel so erfolgreich bei Steam startet, war kaum abzusehen.

Das erst gestern für den PC veröffentlichte Monster Hunter World hat sich auf Steam direkt etabliert und auf Rekordjagd begeben. Schon jetzt steht fest: Das Actionspiel von Capcom ist der bislang größte Steam-Launch des Jahres 2018!

Schon binnen kürzester Zeit nach dem Release fanden sich demnach in der Spitze satte 240.901 Spieler, die Monster Hunter World gleichzeitig zockten. Den Rekord für einen neuen Titel hielt in diesem Jahr bislang Far Cry 5, doch dieser kam nicht annähernd an die Zahlen des Capcom-Titels heran.

Auch wenn man Verkaufsstarts bei Steam von weiteren populären japanischen Titeln in den Kontext setzt, sieht Monster Hunter World hervorragend aus. Beispielsweise lag der Spitzenwert von Dark Souls III kurz nach dem Release nur bei 129.831 gleichzeitig zockenden Gamern bei Steam - und das war seiner Zeit ein Rekord für japanische Spiele auf der Plattform. Dieser wurde nun geradezu von Monster Hunter World pulverisiert.

In 2018 sind die bislang erfolgreichsten fernöstlichen Titel auf Steam Dragon Ball: FighterZ mit 44.234 Nutzern in der Spitze bzw. Final Fantasy XV mit 29.279 Spielern gewesen. Bleibt abzuwarten, welche Verkaufszahlen Capcom in den nächsten Wochen auf dem PC kommuniziert. Sie dürften hervorragend ausfallen ...

Unsere Test der PC-Version von Monster Hunter World könnt ihr hier nachlesen.