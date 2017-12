Bereits im August kündigte Capcom an, dass kostenlose DLC-Inhalte in Monster Hunter World fest eingeplant sind. Nun gibt es neue Details zu den Inhalten, die nach Release des Titels folgen sollen.

Monster Hunter World bringt die beliebte Reihe, in der es gilt, Monster zu jagen und sich immer neue und bessere Ausrüstung zu bauen, wieder zurück auf die große Konsole. Bereits in unserer Vorschau zu Monster Hunter World machte der Titel einen guten Eindruck. Nun gab der Produzent des Spiels, Tyoko Tsujimoto, in einem Interview mit dem japanischen Spielemagazin Famitsu neue Details zu den geplanten DLCs bekannt, die nach dem Release kostenlos verfügbar sein sollen.

Demnach will der Entwickler nach und nach neue Monster dem Spiel hinzufügen und man hoffe darauf, dass Spieler für eine lange Zeit an der Stange bleiben und dem Titel nicht so schnell wieder den Rücken kehren. Um welche Monster es im Detail geht und ob es welche geben wird, die man aus früheren Teilen kennt, wollte Tsujimoto allerdings nicht verraten.

Bei den Game Awards wurden nicht nur Preise verliehen: Top 11: Neuankündigungen bei den Game Awards 2017

Monster Hunter World erscheint am 26. Januar für die PlayStation 4 und die Xbox One. Zum ersten Mal in der Geschichte der Reihe, erscheint der Ableger allerdings auch für den PC. Dort fehlt der Release-Termin allerdings noch.