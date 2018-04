Monster Hunter World erhält ein großes Update, das allen Spielern kostenlos jede Menge neue Inhalte bringt: unter anderem ein neues Monster, eine neue Map und neue Ausrüstung.

Bandai Namco hat heute ein großes, kostenloses Update für Monster Hunter World angekündigt, das ab dem 19. April 2018 für alle Spieler weltweit verfügbar sein wird. Mit dem Update hält der Drachenälteste Kulve Taroth Einzug in das Spiel – und mit ihm eine neue Questgegend, die Eldorado-Höhlen. Aus den in der neuen Gegend gefundenen und von Kulve Taroth geasammelten Hinterlassenschaften lassen sich Ausrüstung für Spieler und Palico fertigen.

Kulve Taroth begegnet Spielern in der Quest “Banquet in the Earthen Hall”, die ab Jägerrang 16 verfügbar ist. In optionalen Questen und Untersuchungen stoßt ihr nach dem Update auf goldene Spuren – sammelt ihr genug, wird die Quest freigeschaltet. Vor vier Jahrzehnten konnten Mitglieder der ersten Flotte den Drachenältesten Kulve Taroth erstmals sichern; nun ist es an der Zeit, ihn genauer zu untersuchen. Er hüllt seinen riesigen Körper in glänzendes Metall, und auch die Eldorado-Höhlen sind wie in Gold getaucht, das Kulve Taroth über lange Zeit zusammengetragen hat. In den Tiefen der Höhlen ist eine Quelle starker geothermischer Energien verborgen – hier vermutet man Kulve Taroths Nest.

Um dem sehr mächtigen Drachenältesten beizukommen, müsst ihr in einer neuen Art von Belagerungsquest zusammenarbeiten: Alle Spieler in der Versammlungshalle – bis zu vier Gruppen mit jeweils bis zu vier Huntern, also insgesamt bis zu 16 Spieler – können kooperieren. Ihr sammelt Spuren, zerstören Teile des Drachenältesten und verringert nach und nach seine verbleibende Energie. Dabei winken sogar Reliktwaffen.

Mit in der Kulve Taroth-Quest gesammelten Materialien lassen sich neue Alpha- und Beta-Rüstungssets sowie eine Ausrüstung für den Palico fertigen. Zudem schaltet das Spielen der Quest neue Lieferanfragen frei, nach deren Erledigung zwei zusätzliche, kosmetische Rüstungen sowie das Samurai-Set für den Palico gecraftet werden können.

Zudem bringt das neue Update einige Verbesserungen und Fixes mit sich. Unter anderem lassen sich ab dem 19. April Untersuchungen sortieren, gesamte Inventar-Inhalte mit nur einem Knopfdruck verkaufen, und vieles mehr.