Auf der gamescom hat erstmals auch Monster Hunter World einen öffentlichen Auftritt. Die Macher werfen indes ihren Blick schon voraus und bestätigen nun auch DLC-Veröffentlichungen für den Titel.

Mit Monster Hunter World kehrt die bekannte Action-Reihe nach Jahren wieder auf Konsolen zurück. Der Producer des Spiels, Ryozo Tsujimoto, bestätigte auf der gamescom nun in einem Interview, dass man auch auf diesen Plattformen von DLC-Inhalten Gebrauch machen wolle.

"Wir werden damit weiter machen, kostenfreie Quests zu veröffentlichen, wie wir das immer getan haben", so Tsujimoto in Bezug auf Monster Hunter World. Ob sich Spieler dafür bei kostenpflichtigen Online-Diensten wie PS Plus oder Xbox Live Gold registrieren müssen, ließ er allerdings offen.

Da die Konsolen in der Regel dauerhaft mit dem Internet verbunden sind, schloss der Producer zudem auch nicht aus, dass man beispielsweise Quests und Herausforderungen auch nur für bestimmte Zeitperioden online anbieten werde. Das sei etwas, was mit Handheld-Spielern aufgrund der nur sporadischen Online-Anbindung eher schwierig auf eine faire Art und Weise umzusetzen gewesen sei.