Die vor allen Dingen in Fernost erfolgreiche Marke Monster Hunter wird mit Monster Hunter World auf PC, PS4 und Xbox One fortgesetzt. Nun hat Capcom eine erste öffentliche Präsentation und Anspielmöglichkeit offiziell bestätigt.

Wer sich für Monster Hunter World interessiert, der muss weit reisen, um selbst einen ersten Eindruck vom Spiel gewinnen zu können. Capom hat per Pressemeldung angekündigt, dass man den neuen PC-, PS4- und Xbox-One-Titel des Franchise in spielbarer Form erstmals auf der Tokyo Game Show 2017 im September zeigen wird.

Auf der japanischen Spielemesse wird das Spiel auf der PS4 von Sony am Capcom-Stand zu spielen sein. Die Veröffentlichung des Spiels ist für Anfang 2018 auf PS4 und Xbox One eingeplant, eine PC-Fassung soll zu einem späteren Zeitpunkt nachfolgen. In Japan wird das Spiel vollständig PS4-exklusiv sein.

Die Tokyo Game Show 2017 wird seine Tore am 21. September öffnen und bis zum 24. September andauern. Auf der eSports-Stage wird Capcom dort auch die Switch-Version von Monster Hunter XX und Street Fighter V zeigen.