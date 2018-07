Bei Capcom darf man sich weiter über den anhaltenden Erfolg von Monster Hunter World freuen. In diesem Zusammenhang wurden nun nämlich frische Zahlen bestätigt.

Der Multiplattform-Release des aktuellen Monster Hunter World hatte sich für Capcom ja bereits im Januar ausgezahlt, als zunächst die PS4- und Xbox-One-Fassungen erschienen. Während die PC-Fassung noch aussteht und am 09. August 2018 folgt, haben die Konsolenvarianten einen neuen Meilenstein geknackt.

Anlässlich eines aktuellen Geschäftsberichts bestätigte Capcom nun nämlich, dass mittlerweile mehr als 8,3 Millionen Exemplare von Monster Hunter World verkauft werden konnten. Dabei werden sowohl Disc-Versionen als auch digitale Spielversionen abgedeckt. Schon kurz nach dem Release hatte sich der Titel als sich am schnellsten verkaufendes Spiel der Capcom-Historie etabliert - und seither offenkundig nichts an Momentum verloren.

Während Monster Hunter World also unter anderem erfolgreicher als Resident Evil 5 ist, hat das Studio indes hohe Erwartungen an das kommende Resident Evil 2 Remake. Selbiges gelte im Übrigen auch für Devil May Cry 5 Anfang kommenden Jahres. Zuvor dürfte aber der Release der PC-Fassung von Monster Hunter World dem ohnehin bereits erfolgreichen Titel einen weiteren Schub verpassen. Rosige Zeiten für Capcom also!