Die Monsterhatz Monster Hunter World ist seit wenigen Tagen offiziell für PS4 und Xbox One erhältlich; es hat sich um den ersten weltweit simultanen Release innerhalb des Franchise gehandelt. Trotz eklatanter Probleme auf der Xbox One kann sich der Verkaufsstart daher auch sehen lassen.

Capcom dürfte mit dem Verkaufsstart des neuen Monster Hunter World nicht vollumfänglich zufrieden sein, schließlich hat das Spiel doch mit schwerwiegenderen Problemen zu kämpfen. Allerdings kann sich der Release in Sachen Verkaufszahlen durchaus sehen lassen.

Wie das Unternehmen bestätigte, wurden innerhalb der ersten drei Tage seit der Veröffentlichung satte fünf Millionen Exemplare ausgeliefert, was für das Franchise einen massiven Erfolg darstellt. Zwar handelt es sich dabei noch um die Auslieferungsmenge an Händler und nicht die final an Endkunden vertickten Exemplare, aber auch das ist bereits ein neuer Rekord für die Marke.

Dabei kämpfen vor allen Dingen Spieler auf der ebenfalls bedienten Xbox One mit Problemen, die als schwerwiegend zu bezeichnen sind. Zahlreiche Online-Features stehen bisweilen nicht zur Verfügung, darunter beispielsweise das Matchmaking, das Filtern innerhalb der Suchfunktion oder auch die Suche nach einer "Squad Session". Wer dem Spiel eines Anderen beitreten möchte, der muss dazu mitunter entweder die Session-ID kennen oder von Freunden über die Konsole eingeladen werden.

Glücklich schätzen dürfen sich PS4-Gamer, denn auf der Sony-Heimkonsole treten diese Probleme nicht auf.