Capcom hat gestern Abend endlich die PC-Version von Monster Hunter World datiert und die Systemanforderungen bekannt gegeben. Jetzt folgen weitere Details zu dieser Spielversion, und leider Gottes werden auch einige ersehnte Features fehlen.

Ab dem 09. August 2018 wird Monster Hunter World zunächst in digitaler Form für den PC zu haben sein. Ein halbes Jahr nach dem Release der Konsolenversion müssen PC-Fans aber leider trotzdem auf einige ersehnte und erhoffte Features verzichten.

So ließen die Macher nun vom Stapel, dass Monster Hunter World auf dem PC kein Cross-Play unterstützen wird. PC-Spieler bleiben unter sich; nicht nur Sonys PS4, sondern auch Microsofts Xbox One ist in diesem Fall vom Cross-Play ausgeschlossen. Nicht einmal Speicherstände lassen sich von einer anderen Plattform auf den PC übernehmen.

Mit dem Mod-Support fehlt zudem auch ein weiteres klassisches PC-Feature, so dass auch keine Modifikationen ihren Weg in das Spiel finden werden. Diese Erwartungshaltung war aber vielleicht auch etwas ambitioniert, wenn man bedenkt, dass es das erste Monster Hunter auf dem PC ist. In Abhängigkeit der PC-Verkaufszahlen ist aber nicht auszuschließen, dass zumindest dieses Feature seinen Weg noch in das Spiel finden wird.