Noch in diesem Monat kommt Monster Hunter World ja weltweit für PS4 und Xbox One auf den Markt. PC-Spieler müssen sich hingegen bis Herbst 2018 gedulden. Nun erklären die Entwickler auch, warum dem so ist.

Noch steht nicht konkret fest, ab wann Monster Hunter World für den PC zu haben sein wird, vor Herbst 2018 - der aktuell gültigen, pauschalen Angabe - wird es aber definitiv nichts. Damit müssen PC-Gamer rund ein halbes Jahr (oder mehr) länger warten, als Konsolenspieler, die schon am 26. Januar 2018 zuschlagen dürfen. Eine Begründung dafür blieb Capcom bislang schuldig, doch nun hat sich Producer Ryozo Tsujimoto diesbezüglich konkreter geäußert.

Gegenüber GamesRadar führt Tsujimoto aus, dass Monster Hunter World eben das erste Hauptspiel der Reihe sei, das man erstmals auch für den PC umsetze. Das wiederum sei etwas, was man unbedingt gut und richtig hinbekommen wolle. Anstatt Ressourcen von der Entwicklung der Konsolenversion abzuziehen und ein halbgares Produkt abzuliefern, wollte man daher nun erst einmal die PS4- und Xbox-One-Fassungen fertigstellen. Anschließend werde man sich voll auf die Fertigstellung der PC-Fassung konzentrieren, die auf diesem Wege "so gut wie irgendwie möglich" werden soll.

Schließlich benötige man auf dem PC "zusätzliche Arbeiten", so Tsujimoto weiter. Während man auf der Konsole beispielsweise auf First-Party-Matchmaking setzt, an das man sich schlicht anhängt - sprich an PSN oder an Xbox Live -, müsse man auf dem PC ein eigenes Matchmaking-System entwickeln. Daher hoffe man, dass die PC-Fans es den Entwicklern vergeben, wenn sie etwas länger auf das Spiel warten, dafür aber eine "wirklich großartige optimierte PC-Spielerfahrung erhalten".

Bedenken, ein zuverlässiges Matchmaking- und Server-System aufzubauen, sind sicherlich nicht von der Hand zu weisen, schließlich ist Monster Hunter World ein expansives Spiel mit starkem Multiplayer-Fokus.