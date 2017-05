Capcom hat erste Informationen zum Debüt der Monster-Hunter-Reihe auf der Nintendo Switch bekannt gegeben. Darunter auch einen Trailer, den japanischen Erscheinungstermin und Informationen über das Zusammenspiel mit der Nintendo-3DS-Version von Monster Hunter XX.

Erst gestern gab Capcom die Umsetzung einer Monster-Hunter-XX-Switch-Version bekannt. Wie versprochen hat Capcom neue Informationen zur Switch-Variante des Action-Rollenspiels bekannt gegeben und einen Trailer veröffentlicht. Auch der Erscheinungstermin für Japan wurde verraten.

Die Nintendo-Switch-Version von Monster Hunter XX soll an den TV- und Handheld-Modus der Konsole angepasst worden sein. Bei der Auflösung erreicht das Rollenspiel auf dem Fernseher 1080p und beim Zocken unterwegs 720p. Lokal und Online können bis zu vier Spieler gemeinsam auf Monster-Jagd gehen. Über das Internet wird sogar Cross-Play angeboten. Dadurch können Besitzer der Switch- und 3DS-Versionen von Monster Hunter XX zusammen spielen.

Ergänzt wird die Online-Cross-Play-Funktion durch die Möglichkeit den Spielstand zwischen den Versionen für Nintendo 3DS und Switch zu übertragen. Zudem können Spieldaten der im Westen als Monster Hunter: Generations erschienenen ursprünglichen Fassung des Action-Rollenspiels auf die Nintendo-Switch-Version von Monster Hunter XX übertragen werden.

Abschließend kündigte Capcom ein besonderes Bundle an. Dieses beinhaltet neben dem Spiel auch eine besondere Variante der Konsole. Bei dieser soll nicht nur wie bereits zu sehen das Dock ein besonderes Design erhalten. Auch die Nintendo-Switch-Konsole selbst soll ein individuelles Äußeres spendiert bekommen. Dieses wird zu einem späteren Zeitpunkt vorgestellt.

Monster Hunter XX: Nintendo Switch Version erscheint am 25. August 2017 in Japan. Zu einer Veröffentlichung im Westen hat sich Capcom nicht geäußert. Auch wenn die im März erschienene 3DS-Variante des Action-Rollenspiels bisher nur in Japan erhältlich ist, ist eine Ankündigung von Monster Hunter XX für den Westen nicht auszuschließen.