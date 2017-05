Die besonders in Japan beliebte Monster-Hunter-Reihe hält Einzug auf die Nintendo Switch. Capcom hat eine Umsetzung des ursprünglich für den Nintendo 3DS veröffentlichten Monster Hunter XX für die Hybrid-Konsole angekündigt.

Bereits im März, fast zeitgleich mit der Veröffentlichung von Monster Hunter XX in Japan, kamen Spekulationen rund um Monster Hunter für Nintendo Switch auf. Über Twitter hat Capcom diese Vermutungen nun bestätigt. Der jüngste Ableger der besonders in Japan, aber auch im Westen beliebten Action-Rollenspiel-Reihe wird auch für Nintendo Switch erscheinen.

Nähere Informationen zur Portierung von Monster Hunter XX auf die Nintendo Switch, machte Capcom noch nicht. Allerdings sollen weitere Details während der Monster Hunter Championship 2017, die am 27. Mai stattfindet, bekannt gegeben werden. Den japanischen Erscheinungstermin möchte Capcom ebenfalls im Zuge des Events, das um 12 Uhr JST beginnt und via YouTube und Fresh Live gestreamt wird, enthüllen. Besonders in Japan ist die Reihe ein wahres Zugpferd für Hardware.

Bei Monster Hunter XX handelt es sich um eine erweiterte Version von Monster Hunter X, das im Westen als Monster Hunter: Generations für den Nintendo 3DS erschienen ist. Neben neuen Schwierigkeitsgraden, Ausrüstungsgegenständen und dem G-Rang, kehren in Monster Hunter XX auch zwei bekannte Monster zurück. Außerdem verfügt die erweitere Fassung über zwei neue Flagships und einen neuen Hub. Weder die Nintendo-3DS-Version noch die nun angekündigte Switch-Variante von Monster Hunter XX ist bisher für eine Veröffentlichung in Europa oder Nord-Amerika angekündigt. Eine mögliche Bestätigung könnte während der E3 2017 im Juni erfolgen.