Monster Hunter XX oder doch besser XXX? Die Charakterstimmen des neuen Spiels klingen ziemlich schmutzig.

Wie immer können auch in Monster Hunter XX Double Cross eigene Charaktere erstellt und mit einer individuellen Stimme ausgestattet werden. Im Charaktereditor lassen sich mehrere Samples abspielen, um sich einen Eindruck zu verschaffen. Das kann mitunter zu ziemlich lustigen Geräuschkulissen führen, zumindest in der bisher ausschließlich in Japan erhältlichen Version. Während die meisten Stimmen als gewöhnliche Schmerzensschreie durchgehen, sind gerade die männliche Stimme Typ 18 und die weibliche Stimme Typ 11, vor allem in Kombination, nichts, was man am Arbeitsplatz mit Lautsprechern anhören sollte.

Überzeugt euch einfach selbst: