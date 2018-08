Ihr wollt Monster Hunter Generations Ultimate vor dem Release ausprobieren? Dank einer Demo könnt ihr in die Monsterhatz auf Nintendos Switch hineinschnuppern.

Die Entwickler von Capcom haben bekanntgegeben, dass im Nintendo eShop ab sofort eine Demo zum kommenden Monster Hunter: Generations Ultimate zum Download bereitsteht. Ihr erhaltet darin einen ersten Einblick des neuesten Ablegers der Monster Hunter-Reihe und könnt die Jagd auf drei Monster eröffnen.

Es handelt sich um den Groß-Maccao, Barioth und Valstrax, die für hitzige Gefechte in der Testversion auf euch warten. Monster Hunter: Generations Ultimate kann sowohl online als auch lokal mit Freunden gespielt werden. Ihr könnt überdies euren Spielstand von Monster Hunter: Generations, welches für den Nintendo 3DS erhältlich ist, übertragen. Außerdem erwarten euch exklusive Inhalte auf der Nintendo Switch, die auf The Legend of Zelda basieren.

Offiziell erscheint Monster Hunter: Generations Ultimate am 28. August 2018 für die Nintendo Switch. Die Demo steht selbstverständlich kostenlos zur Verfügung.