Mit Monster Hunter XX feiert die Serie am 25. August in Japan ihr Debüt auf Nintendo Switch, nachdem im letzten Jahr bereits eine 3DS-Version erschien. Wer kein Japanisch beherrscht, wird allerdings vorerst in die Röhre schauen.

Gegenüber GameSpot bestätigte Publisher Capcom, dass man derzeit nicht plant, Monster Hunter XX im Westen zu veröffentlichen. Im Fokus für die hiesigen Gefilde steht Monster Hunter World, das Anfang 2018 für PS4 und Xbox One und später auch für PC erscheinen wird.

Diese Entscheidung überrascht durchaus, schließlich handelt es sich bei Monster Hunter XX um eine aufgewertete Fassung von Monster Hunter Generations, das sich im Westen prächtig verkauft hat. Im Juni des letzten Jahres errang es gar den ersten Platz der Verkaufscharts in den USA.