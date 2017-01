Monster Boy and the Cursed Kingdom

Die Spieleankündigungen für die neue Nintendo-Konsole Switch gehen munter weiter. Heute meldeten sich auch die Entwickler von Game Atelier zu Wort.

Zusammen mit Publisher FDG Entertainment bestätigte man nun, dass der kommende Titel Monster Boy and the Cursed Kingdom auch für die neue Nintendo-Plattform erscheinen wird. Bis dato war das Spiel ausschließlich für PC, PS4 und Xbox One angekündigt gewesen. Wie alle anderen Versionen auch wird jedoch auch die Switch-FAssung ausschließlich digital erscheinen.

Bei Monster Boy and the Cursed Kingdom handelt es sich um das Comeback der klassischen Spielereihe. Euch erwartet wieder ein farbenfrohes Side-Scrolling-Action-Adventure, das in Kooperation mit Ryuichi Nishizawa, dem Erschaffer der Reihe, entsteht. Im Titel wird sich Monster Boy in fünf verschiedene Kreaturen transformieren können. Die Veröffentlichung soll irgendwann im Jahr 2017 erfolgen; der konkrete Termin steht noch aus.