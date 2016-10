Seit August ist das Rollenspiel Mobius Final Fantasy für mobile Plattformen erhältlich, doch künftig sollen auch PC-Spieler in den Genuss des Titels kommen.

Square Enix hat nun bestätigt, dass das Free-to-Play-Rollenspiel Mobius Final Fantasy die Mobile-Exklusivität künftig verlieren wird. So soll das Spiel via Steam auch auf dem PC aufschlagen - zumindest schonmal in Japan.

Für den dortigen Markt wurde eine PC-Fassung nun angekündigt, während wir im Westen noch auf die offizielle Bestätigung der PC-Version warten. In Japan soll diese Fassung ab November dieses Jahres erhältlich sein. Interessierte können vorab für das Spiel auf der offiziellen Webseite registrieren und erhalten dann ein spezielles Ingame-Geschenk zum Release. Einen passenden Trailer könnt ihr euch im Folgenden ansehen.