Troy Baker in englischer Version mit dabei

Im kommenden Mittelerde: Schatten des Krieges wird wieder eine bekannte Stimme aus dem Spielebereich zu hören sein. Das kündigte Warner Bros. nun an.

In einer Pressemeldung hat Warner Bros. Interactive Entertainment heute bestätigt, dass ihr euch in der englischen Version von Mittelerde: Schatten des Krieges wieder über die Stimme von Troy Baker freuen dürft. Dieser wird im Action-Adventure mit offener Spielwelt wieder als Talion auftreten. Auch in der deutschen Spielversion werdet ihr die englische Sprachfassung mit Baker anwählen können.

Damit aber nicht genug, denn Baker hat auch erweiterte Aufgaben als Performance Capture Director für das Spiel übernommen. Dabei soll ihm und anderen Charakteren seine Erfahrung als Schauspieler zugute kommen.

Das Spiel ist zwischen den Ereignissen von "Der Hobbit" und "Der Herr der Ringe" angesiedelt und führt die neue eigenständige Geschichte von Mittelerde: Mordors Schatten fort. Weitere Details wird es im Rahmen von WB Games Live! auf der E3 am Mittwoch, den 14. Juni 2017 ab 22:10 Uhr geben. Der Release des Spiels wurde unlängst auf den 10. Oktober 2017 verschoben.