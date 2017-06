"The Blade of Galadriel" als erster DLC angekündigt

Ab dem 10. Oktober wird Mittelerde: Mordors Schatten nicht nur für PS4 und Xbox One, sondern auch für PC erhältlich sein. Daher hatte das Spiel nun auch einen Auftritt auf der PC Gaming Show.

Im Rahmen der PC-fokussierten Show auf der E3 wurde mit "The Blade of Galadriel" der erste Zusatzinhalt zu Mittelerde: Schatten des Krieges offiziell angekündigt. Der DLC wird euch demnach eine eigene Mini-Kampagne liefern, in der ihr den weiblichen Elben namens Altariel spielen dürft. Die Assassine wurde von Elbenkönigin Galadriel geschickt, um mehr über Talion in Erfahrung zu bringen.

Über die Tatsache hinaus, dass Altariel spielbar sein wird, ist noch wenig über den DLC bekannt. Auch ein Preis oder Termin wurde beispielsweise nicht genannt. Neben "The Blade of Galadriel" ist noch eine zweite Erweiterung zum Titel geplant.