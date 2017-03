Screenshots aus einem neuen Trailer zu Mittelerde: Schatten des Krieges enthalten kleinere Spoiler zum Spiel.

Mittelerde: Schatten des Krieges wurde letzte Woche offiziell angekündigt, kurz nachdem einige Händler "versehentlich" die Existenz des Spiels preisgaben, von dem zuvor noch keiner wusste. Erstes Gameplay wurde für den 8. März angedeutet, doch der Reddit-Nutzer Magnumnumnum hat schon jetzt einen zweiten Trailer zum Spiel aus dem "Der-Herr-der-Ringe"-Universum entdeckt, der inzwischen bereits aus dem Verkehr gezogen worden zu sein scheint. Glücklicherweise ist es gelungen, einige Screenshots zu erstellen und Eindrücke zu sichern. Kleinere Spoiler sind natürlich enthalten, daher haben wir die untenstehende Galerie verkleinert, solltet ihr euch überraschen lassen wollen.

Wenn ihr besonders empfindlich seid, solltet ihr auch nicht weiterlesen.

Es sieht so aus, als hätte Tallon nun einen Drachen. Ob er ihm nur in einer Cutscene zu Verfügung steht oder auch im Spiel geritten werden kann, steht noch aus. Der Drache ist außerdem als Statue Teil einer Mithril-Edition, die für 200 Britische Pfund (ca. 230 Euro) erhältlich sein wird. Das Tier sollte also eine größere Rolle spielen. Mittelerde: Schatten des Krieges erscheint am 22. August für PC, PS3, Xbox One und später auch für Microsofts Project Scorpio.